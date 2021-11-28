«Всё понимала без слов»: чиновники Башкирии рассказали о своих мамах в День матери

— Знаете, моей Мамы уже нет в живых, но я часто чувствую, что она где-то рядом. Она всегда была для меня другом и наставником, который учил меня труду, ответственности и решительности. Остаётся она им для меня и по сей день. Принимая какое-нибудь решение, я и сейчас иногда пытаюсь представить себе её реакцию. Это очень помогает. Переоценить подобного рода помощь со стороны наших матерей — живых и тех, кого уже с нами нет — невозможно, поделился Андрей Назаров.