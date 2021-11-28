Названы три категории пенсионеров Башкирии, которым в декабре поднимут пенсии

Отметим, что глава Минтруда России Антон Котяков ранее сообщал о индексации социальных пенсий на 7,7% в 2022 году, а страховых — на 5,9%. Так, со следующего года среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, а в 2024 году предполагается их рост до 20 469 рублей.