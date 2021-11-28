Курьезный гол «Амура», Харти в третьем звене. «Салават» проиграл четвертый матч кряду

Виктор пока не убеждает своей игрой. Ни он сам, ни руководители клуба внятно не объяснили, зачем защитник с четырьмя сезонами в «минусе» нужен организации. После встречи с «Витязем» главный тренер Подольска Юрий Бабенко сказал, что в их клубе ждали от номера 97 больше.
В паре с ним действовали соответственно Андрей Зубарев, Михаил Науменков, Динар Хафизуллин и вот теперь другой экс-магнитогорец, Евгений Бирюков. Пока кажется, что даже тренерский штаб не слишком понимает, как быть с новичком.
Защитник пока находит свою игру. Именно свою, ту, времен чемпионской «Магнитки», когда мощный бросок пригождался в большинстве, а в меньшинстве Антипин бросался под шайбу. Но созидания, очевидно, пока нет, за 4 игры — один блокшот и 2 хита.
До поездки в Хабаровск у Антипина был «ноль» в графе полезность — с ним Уфа не пропускала и не забивала 5 на 5 (в неравенстве тоже). В концовке Антипин из выгодной ситуации 6 на 5 не попал в ворота. В эпизоде с победным голом защитник оставил рабочее место, увлекшись давлением на соперника.
Кроме того, этот гол высветил проблемы Петра Хохрякова на вбрасываниях. За весь матч центральный не взял ни одной «точки» из семи. За пять последних встреч номер 62 выиграл лишь 12 вбрасываний из 40 — ровно 30%.
В матчах с командами Михаила Кравеца игра на «точке» особенно важна. Этот специалист любит разыгрывать стандартные положения — провели таких шесть, включая три подряд ближе к концу первого периода. В прошлом сезоне его «Витязь» так уфимцам уже забрасывал. 5-11 в своей зоне — это неуд.
Томи Ламса с коллегами поняли, что надо решительно менять отношению к потерявшему свой хоккей Хартикайнену. Впервые в сезоне Теему убрали из первого звена и поместили в третью линию к Данилу Башкирову и Петру Хохрякову. Его место в ведущей тройке занял Виктор Тихонов.
Начинали достаточно эффектно и успешно. Тихонов выглядит достаточно быстрым и потому готов открываться под любой момент, никуда не пропало стремление к чужому «пятаку». Они с Сакари Манниненом достаточно быстро наладили взаимопонимание и пару раз обменивались обостряющими передачами.
Почти сразу после одной из них Тихонов даже забросил. Но не по правилам — крюк клюшки был выше положенного уровня и потому взятие ворот Евгения Аликина было отменено достаточно скоро.
На четвертой минуте новое первое звено обозначило первую сносную позиционную атаку гостей в матче: дважды бросали в створ, дважды не попали, один бросок был заблокирован.
Именно в исполнении этого сочетания это была последняя действительно затяжная «позиционка». Возможно, было бы больше, удались хабаровчане. Но обе команды действовали в пределах правилах, хотя пару раз арбитры явно простили Маркуса Гранлунда.
Это был первый в истории «регулярок» КХЛ матч с участием уфимцев, когда не удалился никто. Если считать только игры без штрафов «бело-зеленых» — пятая такая встреча. Если случаи без удалений соперника — третья.
Вместе с тем, первой пятерке даже в такой конфигурации нередко приходилось и обороняться, к чему они уже успели приучить публику в последнее время.
Да и вообще «Амур» показал себя напористой командой, быстро переходящей в атаку в места отбора. Пользуются хозяйским преимуществом в часовых поясах. Особенно содержательным выдался отрезок примерно с 28-й минуты:
Любопытно отметить, как контрастно распределялась бросковая активность в первых двух периодах — соперники практически чередовались отрезками агрессивного обстрела. Естественно, это больше комплимент хозяевам, у которых нет даже приунывшего Хартикайнена.
Вернемся к экспериментам Ламсы. На 21-й минуте можно отметить попытку Маннинена добить после броска на входе в зону исполнении Динара Хафизуллина. Но на этом почти все.
Хартикайнен забросил и сделал это именно с новыми партнерами. Гол не самый эффектный, с пятака, однако сейчас красота — последнее, о чем надо беспокоиться. Отметим силовой прием Данила Башкирова, позволивший «юлаевцам» завладеть шайбой.
В районе 35-й минуты можем выделить прострел на «пятак» для Хартикайнена, но на этом тоже рассказ можно сворачивать. Голевой бросок оказался для Теему единственным в хабаровской встрече. Вскоре его вернут в первое звено.
Ровно через 10 секунд после шайбы финна команда Михаила Кравеца отыгралась. Защитник Сергей Терещенко, короткое время выступавший за Уфу, из своей зоны щелкнул по воротам Юхи Метсолы. Почти наверняка он рассчитывал просто совершить вброс.
Однако Юха уронил шайбу и не сразу заметил, что она медленно покатилась к линии ворот. Данил Файзуллин успел к ней первым — Шакир Мухамадуллин не успел остановить соперника. Вышла очень обидная шайба.
Файзуллин забросил всего шесть шайб в сезоне, но две — именно «бело-зеленым». Форвард открыл счет в очном противостоянии команд на «Уфа-Арене» 3 ноября.
Ближе к концу второй двадцатиминутки уфимцы уже практически традиционно после европаузы растеряли запал — страдал вход в зону, пропали «позиционки», много бросали после входа в зону, бросали ради вбрасываний.
Третья тройка не блистала. Примерно на девятой минуте третьего периода Ламса отказался от экспериментов и вернул Хартикайнена к привычным партнерам. Это странно — вроде, их разъединили, чтобы стало лучше, Харти забил, а когда снова появились проблемы, вернулись к нерабочему варианту.
В третьем периоде было достаточно активности, но мало содержательных атак. Навал на ворота Евгения Аликина в конце при положении 6 на 5 тоже не удался. Ни Теему, ни Антипин не добили с «пятака». Счет не изменился и команда из Уфы потерпела подряд четвертое поражение.
«Амур» при этом не особенно «сушил» игру. Да, они заблокировали 19 бросков, да, здорово сыграл Аликин, да больше четырех минута разница по времени в нападении. Но в целом не было такого, что они терпят в своей зоне пол-матча. Иначе бы не было таких четких стандартов и качества в начале атак.
|СЮ
|Амур
|Δ
|Corsi for (CF)
|75
|66
|9
|CF, %
|53,19%
|46,81%
|6,38%
|Голы 5 на 5
|1
|2
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|35
|32
|3
|PDO, %
|96,61%
|103,39%
|-6,79%
|Броски мимо створа
|37
|15
|22
|БВ вообще
|37
|32
|5
|Доля БВ в общем числе бросков
|50,00%
|68,09%
|-18,09%
|БВ за минуту в атаке
|3,11
|4,20
|-1,09
|Блокшоты за минуту в защите
|2,49
|0,59
|1,91
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|6
|-5
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|3
|2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ первой тройки
|6
|5
|1
|БВ защитников
|17
|12
|5
|Пробросы 5 на 5
|3
|0
|3
|ВВбр после пробросов
|1
|2
|-1
|Вход 5 на 5
|22
|21
|1
|Брак при входе 5 на 5
|25
|10
|15
|Эффективные попытки входа, %
|46,81%
|67,74%
|-20,93%
|Вброс 5 на 5
|10
|9
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|13
|5
|Эффективные попытки вброса, %
|35,71%
|40,91%
|-5,19%
|Использование входа 5 на 5, %
|62,67%
|58,49%
|4,18%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|40
|39
|1
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|97
|73
|24
|Эффективные смены в атаке, %
|41,24%
|53,42%
|-12,19%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|12
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|29,79%
|38,71%
|-8,92%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|5
|5
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|17,86%
|1,00%
|16,86%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|22
|25
|-3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|16,06%
|22,32%
|-6,26%
Кажется, что «Салавату» не хватает уверенности, стержня в игре — нельзя постоянно терять перевес в счете и активность по игре. Непонятно, что именно делают тренеры для решения проблемы — те же раскаты, почти те же сочетания. В комментариях для СМИ — общие фразы.
Пожалуй, в игре с «Адмиралом» пора по-другому перераспределить активность в начале встречи и перейти на более простой хоккей с набросами и добиванием. Возвращение к основам позволит уменьшить поле для ошибок и вернуть веру в свои силы.