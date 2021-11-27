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Жители Башкирии запустили петицию против строительства нового химпроизводства

27 ноября 2021, 14:10
Фото: Mkset.ru
Авторы обращения, под которым собираются подписи, намерены просить главу Башкирии Радия Хабирова запретить возведение новых химических предприятий.

По уточненным данным, инициаторами обращения являются жители Стерлитамака, Ишимбая и Салавата, как городов с активно развитой химической промышленностью.

Они заявили, что вынуждены уже сейчас жить в условиях систематических вредных выбросов в атмосферу, по этой причине некоторые семьи вынуждены уезжать на жительство в другие регионы.

Известие о том, что на территории особой экономической зоны «Алга», расположенной неподалеку от вышеупомянутых городов, может появиться еще и новое производство ароматических углеводородов, заставило их всерьез обеспокоиться за свое здоровье.

Строительством будущего предприятия намерено заняться ООО «ДоГа».

Отметим, что это уже вторая попытка построить химпроизводство в этом районе. Предыдущий раз доиться отмены строительства помогло обращение к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, которая как раз приезжала в Башкирию.

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