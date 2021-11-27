Жители Башкирии запустили петицию против строительства нового химпроизводства

По уточненным данным, инициаторами обращения являются жители Стерлитамака, Ишимбая и Салавата, как городов с активно развитой химической промышленностью.
Они заявили, что вынуждены уже сейчас жить в условиях систематических вредных выбросов в атмосферу, по этой причине некоторые семьи вынуждены уезжать на жительство в другие регионы.
Известие о том, что на территории особой экономической зоны «Алга», расположенной неподалеку от вышеупомянутых городов, может появиться еще и новое производство ароматических углеводородов, заставило их всерьез обеспокоиться за свое здоровье.
Строительством будущего предприятия намерено заняться ООО «ДоГа».
Отметим, что это уже вторая попытка построить химпроизводство в этом районе. Предыдущий раз доиться отмены строительства помогло обращение к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, которая как раз приезжала в Башкирию.