В Уфе спасателям пришлось снимать горшок с головы годовалой девочки

Годовалая малышка расшалилась и по одной ей понятной причине решила надеть себе на голову собственный горшок. Мама девочки смогла отобрать у нее основную часть горшка, но на голове дочурки остался стульчак.
Снять предмет с головы ребенка самостоятельно у родителей не получилось, опасаясь нечаянно причинить вред девочке, женщина решила лучше вызвать на подмогу спасателей.
Сотрудникам спасательной службы пришлось применить специальные инструменты, чтобы аккуратно освободить девочку из странного капкана.
После осмотра ребенка выяснилось, что она не нуждается в медицинской помощи, хотя и сильно испугалась.