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В Башкирии началась защита муниципалитетов, где в 2022 году отремонтируют 200 дворов

27 ноября 2021, 13:55
Фото: Mkset.ru
Вчера, 26 ноября, в формате ВКС прошла защита проектов благоустройства дворов, которые должны обрести вторую жизнь в следующем году в рамках программы «Башкирские дворики». Защиту проводят специалисты министерства ЖКХ Башкирии.

Первыми защиту прошли представители городов Баймак, Дюртюли, Сибай и Учалы. Остальные города и район республики должны пройти эту обязательную процедуру до 15 декабря.

Известно, что в следующем году планируется благоустроить 200 дворов в разных муниципалитетах республики. Как отметили в минЖКХ, в 2022 году в программе примут участия все города Башкирии, а также четыре района – Архангельский, Миякинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский.

Благоустройство предполагает, что дворы должны стать комфортными и безопасными, получить современные детские и спортивные площадки, видеонаблюдение и дополнительное освещение.

В предыдущие годы количество преобразившихся дворов программы уменьшалось. В 2019 году их было 400, в 2020 году – 380, а в 2021 году – 140.

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