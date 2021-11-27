В Башкирии началась защита муниципалитетов, где в 2022 году отремонтируют 200 дворов

Известно, что в следующем году планируется благоустроить 200 дворов в разных муниципалитетах республики. Как отметили в минЖКХ, в 2022 году в программе примут участия все города Башкирии, а также четыре района – Архангельский, Миякинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский.