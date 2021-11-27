Учалинский ГОК провел детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню матери

– Радует, что этот вид спорта пользуется популярностью, мы, со своей стороны, примем все усилия к его дальнейшему развитию. Что касается сегодняшней встречи, она является отборочным этапом к предстоящему турниру УГМК всероссийского уровня «Шаг в будущее», поэтому желаю всем спортсменам нешуточного азарта и блистательных побед! – обратился к ребятам на открытии турнира директор АНП СК «Горняк» Раушан Махмутов.