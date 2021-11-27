Плюс 672, минус 36: в Башкирии число инфицированных ковидом превысило 104 тысячи

Хотя, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, число жителей Башкирии, скончавшихся от ковида, за минувшие неполных два года пандемии уже превысило 15 тысяч человек. Ученый считает, что солидная часть людей, чья гибель связана с ковидом, были отмечены как жертвы сердечнососудистых и других сопутствующих заболеваний. Об этом он не так давно говорил в интервью Mkset.