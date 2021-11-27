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Мэрия Уфы сообщила, какие строения снесут для строительства студенческого кампуса

27 ноября 2021, 05:29
Фото: Mkset.ru
На сайте администрации Уфы опубликован список кадастровых номеров земельных участков и адресов домовладений, которые будут изъяты, поскольку попали в зону строительства межвузовского студенческого кампуса.

Речь идет о значительной части территории под рекой Белой, которая в просторечии именуется Архиерейкой.

По уточненным данным, в этот перечень попали 33 участка, при этом известно, что на 27 из них расположены жилые дома. Соответственно хозяева попадающих под снос строений должны в порядке компенсации получить от городских властей жилье.

На сайте столичной мэрии также уточняется, что «заинтересованные лица» имеют право в срок до 10 января обратиться в региональное минземимущества с заявлениями об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.

Полный список вышеупомянутых земельных участков можно посмотреть здесь.

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