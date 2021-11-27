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«Люди обнищали»: как в Башкирии ищут деньги на памятник ветеранам войны

27 ноября 2021, 13:27
Фото: ok.ru
Жители деревни Якупово Караидельского района Башкирии стараются опубликовать на всех возможных интернет-ресурсах и в СМИ просьбу помочь им со сбором средств для установки памятника 120 землякам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

Как следует из обращения, решение об установке памятника было принято коллективно, место выбрали возле сельского клуба в деревне Якупово. Решение поддержали в районной администрации, но поддержку смогли оказать в основном моральную.

Для сбора средств была открыта специальная карта № 4817760308225857.

Такое пожертвование делается не каждый месяц, не каждый год, а один раз в жизни. Если жителям деревни Якупово эти варианты перевода не удобны, то сумму, которую вы можете внести для этого святого дела увековечения памяти наших героев, можете отдать под запись и роспись активистам, сообщалось в первом обращении на данную тему.

Поначалу активно поступали перечисления в размере от 500 до 5000 рублей. В сборе средств участвовали как жители села Якупово, так и их выходцы из него, живущие в других городах и районах. Но постепенно денежные поступления иссякли.

По подсчетам активистов к осени этого года удалось собрать около 110 тысяч рублей. Ориентировочная стоимость изготовления и установки памятника составляет 400-420 тысяч рублей, да и то с учетом текущих цен. В следующем сезоне она может измениться в большую сторону.

Фото: Telegram

Сельчане рассчитывают войти в программу поддержки местных инициатив, в этом случае имеющиеся у них средства удвоятся за счет государства. Однако до желаемой суммы все равно останется еще около 200 тысяч рублей.

И вот теперь они решили обратиться к предпринимателям, опубликовав свое обращение в их профильных чатах.

Люди в деревне обнищали, им проблемно сдать даже 100-500 рублей. <…> Других источников дофинансирования нам найти не удалось. Мы будем безмерно рады и благодарны любой внесённой сумме, честно обрисовала сложившуюся ситуацию руководитель проекта Разиля Биктимирова.

Несмотря на приложенные усилия, закрыть сбор средств на памятник землякам-фронтовикам не удалось, так что активисты ищут новые способы достучаться до неравнодушных.

Напомним, ранее мы рассказывали, как собирали пожертвования на памятник ученой-селекционеру Лидии Стреляевой. Открытие памятника состоялось в поселке Кушнаренково в начале сентября.

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