«Люди обнищали»: как в Башкирии ищут деньги на памятник ветеранам войны

Такое пожертвование делается не каждый месяц, не каждый год, а один раз в жизни. Если жителям деревни Якупово эти варианты перевода не удобны, то сумму, которую вы можете внести для этого святого дела увековечения памяти наших героев, можете отдать под запись и роспись активистам, сообщалось в первом обращении на данную тему.