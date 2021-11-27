Как правильно написать и отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг из Башкирии

Несмотря на то, что Уфа не попала в маршрут поезда Деда Мороза из Великого Устюга, Новый год состоится традиционно и по расписанию 31 декабря в 00:00. К этому времени у жителей Башкирии наверняка будут куплены все необходимые подарки, а письма Дед Морозу — отправлены. Mkset составил подробную инструкцию о том, как написать и отправить письмо Дед Морозу, чтобы оно точно дошло до адресата и ненароком не испортило впечатление о главном новогоднем волшебнике.