mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса

27 ноября 2021, 11:24
Фото: Mkset.ru
Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев больше двух месяцев проходил лечение в турецком ковид-госпитале куда попал, приехав на отдых с семьей.

Два дня назад, 25 ноября, мужчина скончался от осложнений, наступивших после заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что семья Япрынцевых из Стерлитамака отправилась на отдых в Турцию в середине сентября. На пятый день отпуска глава семьи начал сильно кашлять. Семья решила срочно прервать отпуск и вернуться домой, но по дороге в аэропорт Дмитрию понадобилась срочная медицинская помощь. Он потерял сознание врачи трижды реанимировали его.

Дмитрия поместили а лечение в «красную зону» частной клиники, у него определили двухстороннюю пневмонию, развившуюся вследствие заражения ковидом.

28 сентября турист впал в кому, из которой врачи вывели его через 20 дней. В тот период турецкие медики отмечали прогресс в его состоянии, Дмитрий стал кушать и общаться. В середине октября его навещали жена и дочь. Однако после их отъезда состояние пациента вновь ухудшилось. Возможно, сказалось аутоиммунное заболевание, которое обнаружили у Дмитрия врачи в Турции. Ранее о его существовании мужчина не подозревал.

В начале ноября турецкие медики сообщили, что иссяк лимит страховки, на средства которой лечили российского туриста. Каждый день пребывания в реанимации оценивался в $ 750, при этом в стоимость было включено лишь поддержание пациента в состоянии комы.

Родственники начали вести переговоры с российскими властями о транспортировке Дмитрия домой для продолжения лечения в местных клиниках. Дочь пациента написала обращение на имя Радия Хабирова., после этого вопрос о его транспортировке стал решаться гораздо быстрее.

При этом состояние Дмитрия не позволяло ему лететь самолетом. Могло наступить еще большее ухудшение самочувствия.

Пока проводились продолжительные голосования с различными инстанциями, наступило 25 ноября, когда Дмитрий ушел из жизни.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, по его указанию турецкой стороне будут возмещен накопившийся долг за лечение Дмитрия Япрынцева, его семье окажут помощь в транспортировке тела усопшего на Родину. Скорее всего, его тело доставят в Башкирию в ближайшие 2-3 дня.

Материалы по теме
В Башкирии 18-летний водитель без прав погиб после столкновения с фургономВ Башкирии в ДТП погиб мужчинаВ Башкирии в пожаре погиб отец с двенадцатилетним сыном
#Новости#Соболезнования#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48