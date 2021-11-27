Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса

28 сентября турист впал в кому, из которой врачи вывели его через 20 дней. В тот период турецкие медики отмечали прогресс в его состоянии, Дмитрий стал кушать и общаться. В середине октября его навещали жена и дочь. Однако после их отъезда состояние пациента вновь ухудшилось. Возможно, сказалось аутоиммунное заболевание, которое обнаружили у Дмитрия врачи в Турции. Ранее о его существовании мужчина не подозревал.