ИП Искалин убрал автобусы по маршруту №272 после конфликта с мэрией Уфы

По его словам, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, он намеревался перейти с автобусов малого класса на средний класс. Были поданы в мэрию соответствующие заявления с просьбой выдать карты среднего класса, однако этого до сих пор не произошло. По этой причине автобусы среднего класса были выведены с маршрутов, остались только машины малого класса.