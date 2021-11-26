Заводу с инвалидами по зрению «Белавтодеталь» в Уфе выделят 20 млн рублей из бюджета

В Уфе завод «Белавтодеталь», где работают инвалиды по зрению, получит 20 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщим министр промышленности республики Алексанр Шельдяев на совещании в ведомстве 25 ноября.
Чиновник заявил, что на данный момент рассматриваются все варианты для развития завода, в том числе и увеличение объемов производства. Выделенные средства позволят субсидировать до 80% затрат на техническое перевооружение.
Еще в 2020 году Фонд развития промышленности республики выделял 15 миллионов рублей на модернизацию этого предприятия. Было приобретено оборудование, благодаря которому трудоемкость операций снизилась в 10 раз.
Глава минсоцзащиты Ленара Иванова пояснила, что рабочие места для инвалидов по зрению будут сохранены.