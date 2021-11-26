Врачи выписали всех студентов из Башкирии, отравившихся метанолом в Казани

Студенты, большинство из которых из Башкортостана, отравились на прошлой неделе, 15 ноября, в ходе празднования дня рождения одного из компании в коттедже в поселке Салмачи под Казанью. Следствие полагает, что ребята в спешке перепутали тару с контрафактным алкоголем с тарой от незамерзайки, в которой и был метанол и употребили его, смешивая с другими жидкостями, в том числе и с водой.