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Posted 26 ноября 2021, 11:29

Published 26 ноября 2021, 11:29

Modified 17 октября 2022, 22:12

Updated 17 октября 2022, 22:12

Врачи выписали всех студентов из Башкирии, отравившихся метанолом в Казани

26 ноября 2021, 11:29
Сегодня, 26 ноября стало известно о выписке из больницы № 7 в Казани всех пострадавших от отравления метанолом студентов, сообщает издание Inkazan.

Сегодня, 26 ноября стало известно, что врачи готовят к выписке из казанской клинической больницы № 7 всех студентов, которые 15 ноября пострадали от отравления метанолом, перепутав канистру с водкой с канистрой с незамерзайкой, сообщает издание со ссылкой на региональный минздрав.

Сообщается, что все пациенты чувствуют себя хорошо, на днях из больницы выписали семерых студентов, сегодня произошла выписка всех остальных. К сожалению история закончилась хорошо не для всех участников мероприятия, одна из девушек, 20-летняя уроженка Башкирии Анастасия П. скончалась 18 ноября.

Всего после роковой вечеринки в больницу попали 13 пациентов, две девушки обратились за помощью к медикам в Москве и Нефтекамске.

Студенты, большинство из которых из Башкортостана, отравились на прошлой неделе, 15 ноября, в ходе празднования дня рождения одного из компании в коттедже в поселке Салмачи под Казанью. Следствие полагает, что ребята в спешке перепутали тару с контрафактным алкоголем с тарой от незамерзайки, в которой и был метанол и употребили его, смешивая с другими жидкостями, в том числе и с водой.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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