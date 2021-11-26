Власти Башкирии поменяли планы по спасению уфимских трамваев

По его словам, проектировка и модель, которая разрабатывалась совместно с группой компанией «Синара» не подходит. Муратов сообщил, что чиновники ее пересмотрели и отправили в Министерство строительства собственную финансовую модель, которая обеспечит Башкирии реализацию проекта без рисков.