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Власти Башкирии поменяли планы по спасению уфимских трамваев

26 ноября 2021, 04:38
Фото: 1mediainvest.ru
Власти отказались от проекта, который разрабатывался совместно с компанией «Синара». Теперь чиновники хотят утвердить собственную финансовую модель.

Стало известно, на каком этапе находится проект по спасению уфимских трамваев. В Курултае Башкирии об этом сообщил вице-премьер республики Рустам Муратов на заседании 25 ноября.

По его словам, проектировка и модель, которая разрабатывалась совместно с группой компанией «Синара» не подходит. Муратов сообщил, что чиновники ее пересмотрели и отправили в Министерство строительства собственную финансовую модель, которая обеспечит Башкирии реализацию проекта без рисков.

Сам проект включает в себя реконструкцию путей и депо, создание линии между северной и южной частями города, организацию остановок и обновление самих трамваев. Работы оцениваются в 27,6 миллиарда рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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