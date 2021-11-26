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В Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Земфирой Латыповой

26 ноября 2021, 09:20
Фото: 1mediainvest.ru
На церемонии присутствовали близкие умершей и премье-министр Андрей Назаров. Он выразил свои соболезнования родным Земфиры Латыповой.

В Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой. На церемонии присутствовали родные и близкие умершей и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Более 30 лет Земфира Латыпова проработала в судебной системе, 40 лет отдала служению закону.

«Сегодня мы простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой. Приношу глубокие соболезнования родным и близким председателя. Земфира Узбековна скончалась от коронавируса. Для всех нас это очень большая утрата», - сообщил Назаров.

Премьер-министр выразил свои соболезнования и отметил, что решения Земфиры Латыповой всегда были справедливы и человечны.

Напомним, что председатель Верховного суда Башкирии скончалась 24 ноября от осложнений на фоне коронавируса. Она боролась с болезнью около месяца.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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