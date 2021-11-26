В Татышлинском районе Башкирии предложили построить кирпичный завод за 180 млн рублей

По словам главы Корпорации Наиля Габбасова инвестор сможет окупить проект за достаточно короткий срок – 2,5 года, так как кирпич является очень популярным и широко распространенным строительным материалом. Предполагается, что при хорошо отлаженном производстве кирпич можно будет поставлять и на объекты внутри региона и продавать в другие регионы, что должно положительно сказаться на экономике Башкирии.