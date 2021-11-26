В Крыму обвинили США в эскалации напряжения в Черном море

Он отметил, что в 2021 году в акватории Черного моря побывали более 40 кораблей США и членов НАТО. Данная ситуация становится угрозой военного конфликта. Об этом пишет RT.
Отмечается, что в пресс-службе американского 6-го флота ВМС сообщили о ракетном эсминце Arleigh Burke, который вошел в Черное море «для рутинного патрулирования».
Известно, что корабль планирует работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в международных водах.
Черноморский флот отслеживает действия корабля.