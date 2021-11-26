mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии установили новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

26 ноября 2021, 07:22
Фото: 1mediainvest
26 ноября данные о погибших от коронавируса продемонстрировали очередной максимум,за сутки скончались 38 человек, сообщает Оперштаб Башкирии.

По данным на 26 ноября в Башкирии за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 674 человека, вместе с ними количество инфицированных в регионе составляет 103 697 человек.

Вылечились за прошедшие сутки больше граждан, чем заболели – 698 человек. За весь период пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 92 621 человек.

Очередной печальный антирекорд по смертности, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 38 человек.

Продолжается прививочная кампания и количество прошедших первый этап вакцинации неуклонно приближается к двум миллионам, первый укол уже сделали 1 945 683 человека, полностью завершили вакцинацию 1 682 772 человека.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48