Минздрав назвал районы-аутсайдеры по вакцинации в Башкирии

- Наибольшие показатели заболеваемости фиксируем в Бижбулякском, Бакалинском, Белебеевском, Федоровском и Белорецком районах, потому что именно там низкий процент вакцинированных. Наибольший процент вакцинации от коронавируса - в Буздякском, Альшеевском, Чишминском, Чекмагушевском и Уфимском районах, - сообщил Рахматуллин.