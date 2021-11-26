МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре

Posted 26 ноября 2021, 14:02
Published 26 ноября 2021, 14:02
Modified 17 октября 2022, 22:12
Updated 17 октября 2022, 22:12
Так, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о небольшом снеге и гололедице на дорогах. Помимо этого, ожидается порывы ветра до 17 м/с, а ночью и утром на некоторых участках дороги возможна дымка с видимостью 1-2 километра.
Между тем, столбик термометра завтра будет показывать -2…-7 градусов, при прояснениях температура может упасть до -12 градусов. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов.
Напомним, что сегодня, 26 ноября, в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада.