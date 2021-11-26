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Летом 2021 года снижение объемов госзакупок превзошло ожидания

26 ноября 2021, 05:54
Фото: Mkset.ru
По последним данным, закупки, которые проводятся в государственной и частной сферах, отражают заметное изменение спроса. Анализ ситуации провел «СКБ.Контур».

Проанализированные сведения о госзакупках из госинформсистемы ЕИС укрепили во мнении: госкомпании сократили свои расходы и, соответственно, объемы госзакупок (см. «Ъ» от 11 ноября), к тому же упали прибыли финансовых учреждений, поступавшие за обслуживание государственного сектора экономики.

По данным «Контура», полученным после анализа ЕИС, в 3-м квартале текущего года упал номинальный совокупный объем закупок государства (по ФЗ-44) и госкомпаний (по ФЗ-223) до 11,5 трлн рублей, год назад он составлял 12,7 трлн рублей. Влияние инфляции (потребительской — свыше 8%, промышленной — 23,6%), а также существенной части «промежуточных» товаров в этих госзакупках фактическое уменьшение госспроса достигло уже несколько десятков процентов. Непосредственно закупки госкомпаний за третий квартал увеличились (7,1 трлн руб. в отличие от прошлогодних 6,2 трлн руб.), но это объясняется переносом периода наиболее активных продаж топлива, без них закупки по ФЗ-223 неизменно упали бы.

В числе основных драйверов падения госспроса упоминается уменьшение строительного заказа: номинально он снизился в госсекторе на 14% — что составило 1,3 трлн руб. (это составляет 35% всех закупок государства, хотя прежде строительный заказ составлял до 50%).

Падение данного показателя в сфере строительства, осуществляемого через закупки госкомпаний, выглядит еще хуже — 37%, до 1,2 трлн руб.

В общей сложности в 3-м квартале строительная сфера лишилась части госспроса в объема более 600 млрд рублей. Это объясняется разницей между ценами, которые готово дать государство, и реальной ситуацией на строительном рынке, где выросла стоимость работ и материалов.

Как считает руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов, «многие подрядчики, которые теперь работают с низкой маржой из-за выросших цен на стройматериалы, перестали участвовать в конкусах для пересмотра сметы и цены контракта, в то же время падение масштабов госзакупок в строительстве больше объясняется тем, что рынок замер в ожидании не только пересмотра цен, но и изменения принципов дальнейшей работы».

Спикеры «Ъ» из строительной области констатируют, что госконтракты на строительство перестали привлекать подрядчиков из-за цен, они надеются на их изменение, однако не исключают, что данный процесс может затянуться в коридорах власти.

Корректировка цен повлечет за собой всплеск интереса к строительному госзаказу. Но сегодня наблюдается переориентация строителей на коммерческий рынок заказов который, впрочем, по расчетам СКБ «Контур», тоже не внушает оптимизма, так как достигает около 200 млрд рублей и в любом случае не сможет восполнить утрату строительных госзаказов.

В целом по итогам трех кварталов текущего года общее падение номинальных расходов в экономике, по сведениям «Ъ» и СКБ «Контур», достигло 1,8 трлн рублей. Для сравнения год назад данный показатель, наоборот, поднялся на 8,2 трлн рулей в сопоставлении с итогами за тот же период 2019 года.

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