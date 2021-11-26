Куба привлечет больший турпоток из России

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сказал, в свою очередь, о том, что в последние несколько лет (если не считать 2020-й) Куба находится на пике развития в плане спроса. Данные статистики свидетельствуют о том, что в 2019-м на острове побывала рекордная численность путешественников из Российской Федерации — 178 тысяч. Этот показатель на 30 процентов выше, чем зафиксировали в 2018 году. Данное туристическое направление обладает всеми шансами на то, чтобы занять позицию одного из самых популярных в следующем году, резюмировали аналитики.