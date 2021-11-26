ФСС: Как с 2022 года изменится порядок выплаты пособий, связанных с материнством

Фонд социального страхования выплачивает работающим гражданам следующие пособия, связанные с материнством:
Поговорим о двух видах пособий, связанных с материнством.
1. Единовременное пособии при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.
Работающим гражданам пособия выплачивают территориальные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).
Если брак между родителями расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы родителя, с которым ребенок совместно проживает.
Куда обратиться, чтобы получить пособие?
На сегодняшний день и до конца 2021 года для получения пособия необходимо обращаться по месту работы и предоставить следующие документы:
Работодатель, после получения документов от работника, направляет в территориальное отделение ФСС реестр сведений для назначения и выплаты пособия. После принятия полного реестра сведений отделение ФСС в течение 10 календарных дней обязано произвести выплату.
2. Пособие ежегодно индексируется с 1 февраля. На сегодняшний день размер пособий с учетом индексации 1 февраля 2021 года и районного коэффициента составляет 21 719 рублей 27 копеек.
Изменения!!! С 1 января 2022 года ФСС переходит на проактивные выплаты пособий гражданам, в том числе проактивно будет назначаться и выплачиваться единовременное пособие при рождении ребенка.
Как это будет происходить с нового года?
Как уже говорилось, на сегодняшний день основанием для выплаты Фондом пособий являются реестры сведений от работодателей. То есть, можно сказать, что работодатель инициирует выплату от ФСС. С нового года в связи с переходом на проактивные выплаты и цифровой формат взаимодействия, участие работодателей сводится к минимуму. Инициаторами своих же выплат станут территориальные отделения ФСС.
У каждого вида выплат будут свои триггеры или же основания.
ОСНОВАНИЕМ для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка станет запись в актах гражданского состояния. Который так же будет доступен для ФСС в рамках межведвзаимодействия. Тут расчета не потребуется, пособие установленного размера. Но подтвердить работодателю присланные Фондом сведения, все же потребуется.
На данный момент, при условии трудоустройства обоих родителей малыша, пособие получает тот родитель, который написал заявление на выплату, второй родитель при этом подтверждает справкой, что он не претендует на выплату. С нового года при условии трудоустройства обоих родителей малыша, мама будет в приоритете. Работающий папа получит пособие, только если мама нетрудоустроенная. Нетрудоустроенным гражданам ФСС не выплачивает такие пособия, их выплачивают органы соцзащиты населения.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком. В случае если уход за ребёнком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком предоставляется одному из указанных лиц или предоставляется поочередно.
Работающим гражданам пособия выплачивают территориальные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).
Куда обращаться за пособием по уходу за ребенком в 2021 году?
Для получения пособия необходимо обратиться по месту работы. Понадобятся следующие документы:
Работодатель, после получения документов от работника, направляет в территориальное отделение ФСС реестр сведений для назначения и выплаты пособия. После принятия полного реестра сведений отделение ФСС в течение 10 календарных дней обязано произвести первую выплату. В дальнейшем пособие будет выплачиваться с 1 по 15 число каждого месяца за предыдущий месяц. К примеру, с 1 по 15 декабря граждане получат пособия по уходу за ребенком за ноябрь.
Очень выгодно! В случае если человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях не полного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребёнком – выплата пособия сохраняется. Но при этом, если он захочет взять на работе очередной оплачиваемый отпуск, то выплата пособия приостанавливается на этот период.
Как рассчитывается и выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка, но не менее минимального размера этого пособия. Для расчета берется средний заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.
В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанного отпуска, либо в одном из указанных годов работник находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по заявлению могут быть заменены предшествующими при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Минимум и максимум
Бывают случаи, когда у женщины или другого члена семьи, претендующего на оформление отпуска с выплатой пособия, не было заработка в двух предыдущих годах или же он был слишком маленьким. В этом случае данное пособие выплачивается в минимальном размере. В Башкортостане на сегодняшний он составляет 8 145 рублей 28 копеек.
У данного пособия есть и максимальный размер, в текущем году он составляет 29 600 рублей 48 копеек.
А пособие по уходом за ребенком до 1,5 лет я начну получать сразу после того, как родится малыш?
Пособие по уходу за ребенком назначается после окончания больничного по беременности и родам матери малыша. Если мама малыша не использовала отпуск по беременности и родам, то подавать заявление на отпуск по уходу за ребёнком до трех лет с назначением пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет можно сразу после рождения ребенка. Напомним, действующее законодательство также предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может оформить любой другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком.
Изменения с нового года коснуться и этих пособий!!!
С 1 января 2022 года ОСНОВАНИЕМ для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет станет сообщение от работодателя. А не реестр сведений от работодателя.
Как уже отмечалось, этим отпуском может воспользоваться любой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком до полутора лет. И окончание больничного по беременности и родам у женщины вовсе не говорит об обязательном использовании ею отпуска по уходу за ребенком. Поэтому работодателю, после предоставления такого отпуска своему работнику, незамедлительно надо оправить сообщение в ФСС по системе Социального Электронного Документооборота.
ФСС сам соберет сведения для назначения пособий на основании данных в Государственных информационных системах, а также пользуясь уже аккумулированными за время работы в рамках прямых выплат данными застрахованных граждан. Направит работодателю аккумулированные сведения для подтверждения, назначит и будет производить эту выплату до возраста ребенка 1 год 6 месяцев.