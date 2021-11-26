Бизнес-омбудсмен Минеева заявила о диалоге властей Москвы и бизнеса

Отмечается, что в рамках новых федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса наиболее пострадавшие сектора экономики могут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Средства предоставляются на полтора года по ставке три процента. Согласно условиям программы, предприятие должно сохранить численность работников на уровне не ниже 90 процентов. Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев».