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Posted 26 ноября 2021, 20:56

Published 26 ноября 2021, 20:56

Modified 17 октября 2022, 22:12

Updated 17 октября 2022, 22:12

Автодилер «Рольф» столкнулся с угрозой ареста счетов

26 ноября 2021, 20:56
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о том, что счета компании «Рольф» арестованы по решению суда. Об этом уведомили источники канала.

Как пишет Newizv.ru, данная мера связана с уголовным делом в отношении Сергея Петрова, основателя компании. Дело связано с переводами средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).

Арест счетов может остановить деятельность компании. Как указано в сообщении, менеджерам поступило указание не проводить сделки, пока руководство не даст дополнительного распоряжения.

Экс-депутат Госдумы Петров живет за пределами России. Ранее стало известно, что он вел оппозиционную деятельность, а также выводил средства из России, что оказалось несовместимо с депутатским статусом.

В пятницу корреспондент «Новых известий» смогла пообщаться с Павлом Носовым, возглавляющим пресс-службу «Рольфа». По его словам, работа автодилера продолжается в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не было. Сообщение, которое опубликовал телеграм-канал, удивило Носова. По его мнению, данная информация может быть фейком.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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