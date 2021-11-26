Автодилер «Рольф» столкнулся с угрозой ареста счетов

В пятницу корреспондент «Новых известий» смогла пообщаться с Павлом Носовым, возглавляющим пресс-службу «Рольфа». По его словам, работа автодилера продолжается в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не было. Сообщение, которое опубликовал телеграм-канал, удивило Носова. По его мнению, данная информация может быть фейком.