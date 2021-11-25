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Власти Башкирии планируют нарастить ввод жилья до 3 миллионов квадратных метров

25 ноября 2021, 06:04
Фото: 1mediainvest.ru
В Уфе с 2022 по 2024 год будут наращивать ввод жилья. Делать это планируют в нескольких микрорайонах - Кузнецовский затон, Забелье и Зауфимье. Также новое жилье появятся в городе Нефтекамске.

В Башкирии планируют нарастить ввод жилья на три миллиона квадратных метров за два года. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября на 38-ом заседании Курултая Башкирии.

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Рустам Муратов сообщил, что рост будет обеспечен за счет инфраструктурного развития новых застраиваемых микрорайонов - Кузнецовский затон, Забелье, Зауфимье. Также новые объекты появятся в городе Нефтекамске.

- Наращивать ввод жилья также планируется через реализацию новых инструментов, таких как инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации, активное участие в программе "Стимул", - сообщил Муратов.

Чиновник пояснил, что принятые меры дадут дополнительный прирост жилищного строительства.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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