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В Уфе продают большое офисное здание в центре города за 200 миллионов

25 ноября 2021, 05:44
Фото: соцсети
Необычный дом находится в начале улицы Проспекта Октября. В нем есть кулинарные цеха, комната отдыха и залы для совещаний.

В Уфе продают уникальное офисное помещение с часовой башней в начале улицы Проспекта Октября.

Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости, общая площадь помещения - более 1500 квадратных метров, всего в доме четыре этажа. Офис расположен напротив типографии "Китап".

В объявлении сказано, что первый этаж является самым просторным - на нем расположен обеденный зал, охранная комната, холл и два кулинарных цеха. На остальных этажах есть зал для совещаний, комната отдыха, кухни и офисные кабинеты. Также рядом с домом расположена собственная парковка.

Владелец назначил цену в 200 миллионов рублей. Здание рекомендуют использовать под офис или отдельный бизнес-центр.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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