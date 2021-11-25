В Уфе продают большое офисное здание в центре города за 200 миллионов

В объявлении сказано, что первый этаж является самым просторным - на нем расположен обеденный зал, охранная комната, холл и два кулинарных цеха. На остальных этажах есть зал для совещаний, комната отдыха, кухни и офисные кабинеты. Также рядом с домом расположена собственная парковка.