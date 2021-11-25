В Минздраве Башкирии назвали отличительные черты COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Во-вторых, коронавирусную инфекцию от гриппа отличает и начало заболевания, если при гриппе оно происходит резко, то при COVID-19 и ОРВИ — постепенно. Помимо этого, врачи отмечают, что при коронавирусной инфекции часто встречается повышенная температура тела, а также кашель и общая слабость, в то время как при ОРВИ данные характеристики — редкость.