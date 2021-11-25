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В Курултае Башкирии приняли решение в три раза увеличить сумму на ремонт жилья сирот

25 ноября 2021, 08:51
Фото: 1mediainvest
Сегодня, 25 ноября закон о увеличении субсидии на ремонт жилья выделяемого государством детям сиротам депутаты госсобрания Башкирия приняли единогласно.

18 ноября в пресс-службе Курултая уже сообщали о планах троекратно увеличить субсидию на ремонт жилья, которое государство выделяет детям-сиротам. Как и было обещано, 25 ноября окончательное решение о увеличении субсидии депутаты республиканского парламента единогласно приняли на сегодняшнем пленарном заседании.

Напомним, выплата в размере 50 тысяч рублей не индексировалась с 2014 года, при том, что цены на стройматериалы росли и растут. Сегодня депутаты приняли закон, который увеличил сумму в три раза, теперь она составит 150 тысяч рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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