В Курултае Башкирии приняли решение в три раза увеличить сумму на ремонт жилья сирот

18 ноября в пресс-службе Курултая уже сообщали о планах троекратно увеличить субсидию на ремонт жилья, которое государство выделяет детям-сиротам. Как и было обещано, 25 ноября окончательное решение о увеличении субсидии депутаты республиканского парламента единогласно приняли на сегодняшнем пленарном заседании.
Напомним, выплата в размере 50 тысяч рублей не индексировалась с 2014 года, при том, что цены на стройматериалы росли и растут. Сегодня депутаты приняли закон, который увеличил сумму в три раза, теперь она составит 150 тысяч рублей.