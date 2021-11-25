В Башкирии вновь прогнозируются метель и снегопад

Между тем, о тротуарах для пешеходов в списке приоритетности ни слова. Так, в репортаже о том, что происходит с уборкой снега в Уфе, корреспондент Mkset сообщил о заваленных снегом дворах и бесплатном катке на тротуаре. В частности, некоторые и без того узкие улочки стали еще меньше, а на улице Степана Халтурина тротуар превратился в настоящий каток и судя по следам на фотографии пешеходы выбирают пробираться сквозь сугробы, дабы ничего себе не сломать.