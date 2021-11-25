В Башкирии вновь прогнозируются метель и снегопад

Так, сегодня, 25 ноября, из-за снегопада в ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от поездок из-за надвигающихся на регион снегопадов. Тем временем синоптики сообщают, что данные погодные условия сохранятся и в последующие три дня. В частности, завтра, 26 ноября, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, а также гололедица и снежный накат.
Однако справятся ли коммунальные службы с новым вызовом природы — вопрос интересный. Напомним, что не так давно на оперативном совещании в администрации Уфы мэр города Серей Греков сообщил, что начальник МБУ был уволен из-за плохой уборки снега в Советском районе.
Тем временем на сайте администрации власти практически ежедневно отчитываются об отчистке снега. Так, сегодня, 25 ноября, для уборки снега в Ленинском районе было задействовано 20 единиц спецтехники и 26 дорожных рабочих. Отмечается, что также ведется и ручная уборка снега с проезжей частей дорог. Всего за минувшую ночь было вывезено 687 кубометров снега с улиц Революционной, ЦСП им. Р.Баталовой.
Между тем, на интерактивной карте «Уфа снежная» по данным на 16:00 зарегистрировано 96 заявок, большая часть которых — 70 — уже выполнена. Отметим, что мэрия отчиталась и о работе сервиса прикрепив жизнеутверждающую фотографию с было/стало. Также они пояснили в каком порядке идет работа по обращениям:
— В первую очередь очищаем основные магистрали с интенсивным транспортным движением. Затем — второстепенные дороги и межквартальные проезды. На особом контроле — подходы к социальным учреждениям, — комментирует начальник отдела коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Уфы Азат Хакимов.
Между тем, о тротуарах для пешеходов в списке приоритетности ни слова. Так, в репортаже о том, что происходит с уборкой снега в Уфе, корреспондент Mkset сообщил о заваленных снегом дворах и бесплатном катке на тротуаре. В частности, некоторые и без того узкие улочки стали еще меньше, а на улице Степана Халтурина тротуар превратился в настоящий каток и судя по следам на фотографии пешеходы выбирают пробираться сквозь сугробы, дабы ничего себе не сломать.
Отметим, что Сергей Греков заявил, что в этом году улицы будут обрабатывать реагентом «Бионор», вместо традиционного песка, однако жители большинства улиц пока не смогли оценить действие реагента. Так, на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Менделеева гололед начинается ровно у проезжей части. Помимо этого, на указанном участке дороги, тротуары погребены за плотным слоем снега.
Похожая ситуация и на пешеходном переходе на пересечении улиц Левченко и Бабушкина: «Левченко 8 — пешеходный переход к 100-й школе с обеих сторон не чищен». Данная заявка, по данным сайта, находится на рассмотрении.
Между тем отметим, интерактивная карта «Уфа снежная» была создана в конце января 2021 года, когда уфимцы массово жаловались на сугробы на улицах и заваленные снегом дворы, однако уфимцы продолжаю и сейчас замечать, что проезжие части в центре города — убраны, однако дворы — завалены снегом.