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В Башкирии КПРФ выступила против принятия бюджета на 2022 год

25 ноября 2021, 04:45
Фото: 1mediainvest.ru
Представители фракции КПРФ в республике высказались против проекта бюджета Башкирии на следующий год и призвали избирателей голосовать против него.

В Госсобрании Курултая Башкирии обсудили проект закона о бюджете республики на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов. Фракция КПРФ посчитала, что он не может быть принят, так как не соответствует действующим реалиям. Партия приняла решение голосовать против принятия бюджета.

На заседании фракции правительству были заданы вопросы, которые касаются долга Башкирии, последствий предоставления налоговых льгот для крупного бизнеса. целесообразности финансирования Конституционного суда, предоставления жилья для детей-сирот, падения доходов жителей республики, а также поддержки сельского хозяйства и экологии.

В своем обращении представители фракции КПРФ призвали своих избирателей голосовать против проекта закона о бюджете республики.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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