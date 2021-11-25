В Башкирии КПРФ выступила против принятия бюджета на 2022 год

В Госсобрании Курултая Башкирии обсудили проект закона о бюджете республики на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов. Фракция КПРФ посчитала, что он не может быть принят, так как не соответствует действующим реалиям. Партия приняла решение голосовать против принятия бюджета.