mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уровень безработицы в Башкирии к 2024 году составит 4,3% — Министр экономразвития

25 ноября 2021, 05:56
Фото: 1mediainvest.ru
Министр экономразвития республики на заседании Курултая Башкирии заявил, что уровень безработицы в регионе будет снижать и к 2024 году составит 4,3%. К тому же чиновник заявил об отсутствии провалов в экономике.

На 38-м заседании Курултая Башкирии министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сообщил, что прогнозируется снижение уровня безработицы до 4,3%.

Так, по данным за 2020 год динамика безработицы составляла 5,9%, в текущем 2021 — 4,4%, по прогнозам методологии международной организации труда в 2022 также останется на уровне 4,4%, а в 2023 году снизится до 4,3%.

Фото: Скриншот трансляции

Помимо этого, Рустамом Муратовым было отмечено, что в период пандемии коронавируса в Башкирии не было допущено «существенных провалов экономики». Чиновник связывает это с тем, что был реализован комплекс антикризисных мер.

— Уровень безработицы по методологии международной организации труда, прогнозируемый период постепенно будет снижаться и в 24 году составит 4,3%. Необходимо отметить, что несмотря на пандемию и трудности, реализованный комплекс антикризисных мер позволил не допустить существенных провалов экономики и более того, опередить общероссийские темпы по динамике ключевых секторов экономики. Рустам Муратов.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48