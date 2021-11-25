Уровень безработицы в Башкирии к 2024 году составит 4,3% — Министр экономразвития

На 38-м заседании Курултая Башкирии министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сообщил, что прогнозируется снижение уровня безработицы до 4,3%.
Так, по данным за 2020 год динамика безработицы составляла 5,9%, в текущем 2021 — 4,4%, по прогнозам методологии международной организации труда в 2022 также останется на уровне 4,4%, а в 2023 году снизится до 4,3%.
Помимо этого, Рустамом Муратовым было отмечено, что в период пандемии коронавируса в Башкирии не было допущено «существенных провалов экономики». Чиновник связывает это с тем, что был реализован комплекс антикризисных мер.
— Уровень безработицы по методологии международной организации труда, прогнозируемый период постепенно будет снижаться и в 24 году составит 4,3%. Необходимо отметить, что несмотря на пандемию и трудности, реализованный комплекс антикризисных мер позволил не допустить существенных провалов экономики и более того, опередить общероссийские темпы по динамике ключевых секторов экономики. Рустам Муратов.