Татьяна Минеева прокомментировала инициативу о снятии ограничений с бизнеса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова отметила, что за счет средств федерального бюджета расходы бизнеса могли бы быть компенсированы. По прогнозам, общий объем расходов бизнеса, связанный с наймом сотрудника, который будет проверять QR-коды, может достигнуть 60 тысяч рублей, что является для предпринимателей значительными тратами. В данную цифру были включены затраты на оплату труда работника, на покупку программного обеспечения и специального оборудования.