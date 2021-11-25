Татьяна Минеева прокомментировала инициативу о снятии ограничений с бизнеса

В частности, руководитель «Опоры России» предложил, чтобы для представителей малого и среднего бизнеса, которые ввели систему QR-кодов, были сняты ранее введенные ограничения по времени работы заведений и по количеству посетителей. Данное предложение оценила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, информирует ТАСС.
По словам московского бизнес-омбудсмена, снятие ограничений по времени работы с бизнеса, который соблюдает все требования, является разумной идеей, поскольку данная мера позволит оставаться предпринимателям на плаву и частично возместить потери.
Татьяна Минеева подчеркнула, что, помимо этих послаблений, бизнес-сфере необходимо будет оказать и другие точечные меры поддержки. Обороты ресторанного сектора не превышали 30% в период действия ограничений на вход в заведения по QR-кодам. Об этом сообщают также и другие специалисты.
Президент «Опоры России» удивляется, зачем необходимо вводить дополнительные ограничения, если все сотрудники предприятия получили прививки против коронавируса. Снятие ограничений по заполняемости и по времени работы позволит компенсировать убытки.
«Например, в кинотеатре, если весь персонал вакцинирован, а допуск только по QR-кодам, то почему тогда должна быть 50-процентная заполняемость?» — задается вопросом Александр Калинин.
Как заметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, для предпринимателей, которые выполняют все необходимые требования, следует сделать займы под 3% годовых невозвратными в том случае, если бизнесмены сохранят персонал.
Борис Титов предложил ввести данную инициативу по аналогии с программой ФОТ 2.0, в рамках которой кредитные средства были списаны вместе с процентами за счет государства. Однако существовало условие: к первому апреля 2021 года предприятия-заемщики должны были сохранить не менее 90% сотрудников.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова отметила, что за счет средств федерального бюджета расходы бизнеса могли бы быть компенсированы. По прогнозам, общий объем расходов бизнеса, связанный с наймом сотрудника, который будет проверять QR-коды, может достигнуть 60 тысяч рублей, что является для предпринимателей значительными тратами. В данную цифру были включены затраты на оплату труда работника, на покупку программного обеспечения и специального оборудования.
По мнению президента АОФИ, Ассоциации операторов фитнес-индустрии, Ольги Киселевой, целевое финансирование для предпринимателей малого и среднего бизнеса является крайне важным.
По итогам опроса, проведенного АОФИ, выяснилось, что более 60% бизнесменов, арендующих помещения, не смогли договориться с собственниками о послаблениях. Только 39% арендодателей пошли навстречу бизнесменам. В опросе принимали участие порядка 250 участников фитнес-индустрии.