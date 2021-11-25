Политолог Михайличенко: Ключевое для команды Хабирова – балансировка админмашины

Произошедшие кадровые перестановки знаменуют достаточно серьезные изменения в команде Радия Хабирова. Уход Александра Сидякина – формально повышение. Он назначен врио главы исполкома «Единой России», но бывший руководитель администрации Хабирова давно собирался в Москву.
Для Хабирова Сидякин остается значимым партнером, однако перспективы самого Сидякина зависят от перспектив Дмитрия Медведева, который претендует на консолидацию системных либералов. Это не значит, что Сидякин становится сислибом (системный либерал - прим.ред.), но его перспективы зависят от позиции в Системе именно сислибов. Они сейчас не самые радужные, но и говорить об их крахе не стоит. При этом сам Медведев остается скорее запасным на шахматной доске политиком, который, тем не менее, при определенных раскладах может поменять свой статус.
Осенью ходили слухи о назначении Сидякина губернатором одной из небогатых областей в центральной части России (например, Пензенская область), а также уходе в Госдуму после выборов, но, видимо, Сидякин рассчитывал на пост председателя комитета и не получил его. Работа в Москве – плацдарм для Сидякина и инвестиция в политическое будущее, но его отношения с Башкирией, вероятно, закончены. А сотрудничество продолжится.
Конечно, все это укрепляет позиции председателя правительства Башкирии Андрея Назарова, который и до этого был безусловным номер 2 в иерархии башкирской элиты, а сейчас укрепил свои позиции. Руководить администрацией главы Башкирии вместо Сидякина назначили Урала Кильсенбаева, пока в статусе врио. Кильсенбаев – два года был первым замом Сидякина, курировал вопросы внутренней политики, а до этого, в 2015-2019 гг. возглавлял Советский район Уфы, где проявил себя как довольно публичный муниципальный чиновник (активно вёл социальные сети, часто выезжал с проверками на объекты), что само по себе редкость. Поэтому аппаратно назначение выглядит вполне логичным. Но Кильсенбаев не обладает таким опытом политических кампаний, какой имелся у его предшественника, и тем более, не обладает такими связями в Центре, как Сидякин. На новой должности ему придётся нелегко, если, конечно, его утвердят. При этом к системной и кропотливой административной работе он готов.
Повышение Абдрахманова, репутация которого во многом токсична в республике, это актуализация ближайшего резерва Хабирова. Глава Башкирии ему доверяет, поэтому, рано или поздно, его повышение должно было случится. К тому же у него сейчас есть возможность плотно поработать с обладающим большим опытом Назаровым. Есть и еще ряд изменений, но они с точки зрения конфигурации – периферийные. Ключевое для команды Хабирова сейчас – это общая балансировка административной машины и поиск новых лоббистов ресурсов на уровне федерального центра. Помимо него такую работу проводит Назаров и, отчасти, министр здравоохранения Забелин. У остальных – возможности более ограничены.