Политолог Михайличенко: Ключевое для команды Хабирова – балансировка админмашины

Конечно, все это укрепляет позиции председателя правительства Башкирии Андрея Назарова, который и до этого был безусловным номер 2 в иерархии башкирской элиты, а сейчас укрепил свои позиции. Руководить администрацией главы Башкирии вместо Сидякина назначили Урала Кильсенбаева, пока в статусе врио. Кильсенбаев – два года был первым замом Сидякина, курировал вопросы внутренней политики, а до этого, в 2015-2019 гг. возглавлял Советский район Уфы, где проявил себя как довольно публичный муниципальный чиновник (активно вёл социальные сети, часто выезжал с проверками на объекты), что само по себе редкость. Поэтому аппаратно назначение выглядит вполне логичным. Но Кильсенбаев не обладает таким опытом политических кампаний, какой имелся у его предшественника, и тем более, не обладает такими связями в Центре, как Сидякин. На новой должности ему придётся нелегко, если, конечно, его утвердят. При этом к системной и кропотливой административной работе он готов.