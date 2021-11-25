Около 7 млрд рублей дополнительно выделят на обеспечение жильем инвалидов в 2022 году

В госбюджет на ближайшие три года заложили средства, на которые учеников школ будут обеспечивать горячим питанием. Деньги предусмотрены на выплаты семьям, воспитывающим детей, а также на реализацию важных социальных контрактов. По поручению Путина индексирована сумма материнского капитала. Сертификаты будут выдавать со следующего года на 503 тысячи рублей тем, кто стал родителями до 1 января 2020-го. Семьям, в которых второй ребенок и последующие дети появились после этой даты, полагается отныне по 665 тысяч.