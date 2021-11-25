Около 7 млрд рублей дополнительно выделят на обеспечение жильем инвалидов в 2022 году

В основном финансовом документе российского государства на следующие три года предусмотрены средства на все приоритетные направления деятельности, которые вошли в народную программу фракции ЕР, и поручений, которые президент дал на очередном съезде ЕР и в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию. Об этом информирует сайт nashgorod.ru.
Доходы профицитного госбюджета России на 2022-2024 гг. будут расти ежегодно. Со следующего года они достигнут уровня в 25 триллионов рублей. Следует отметить, что приоритет расходной части федерального бюджета – это обеспечение государством его социальных обязательств.
Депутаты Госдумы от ЕР приняли бюджет единогласно. КПРФ и члены «Справедливой России» проголосовали при этом против утверждения документа. Руководитель комитета по бюджету Андрей Макаров выразил мнение о том, что представители обеих партий поддерживают, таким образом, возникновение нового кризиса в стране.
Из заявления главы профильного думского комитета Макарова следует, что народная программа - не «состязание цифр», а число граждан, которым нужна поддержка государства и которые систематически ее получают.
«Народная программа написана для того, чтобы решать проблемы людей, и сегодня это увидят все избиратели», - уверяет Макаров.
В госбюджет на ближайшие три года заложили средства, на которые учеников школ будут обеспечивать горячим питанием. Деньги предусмотрены на выплаты семьям, воспитывающим детей, а также на реализацию важных социальных контрактов. По поручению Путина индексирована сумма материнского капитала. Сертификаты будут выдавать со следующего года на 503 тысячи рублей тем, кто стал родителями до 1 января 2020-го. Семьям, в которых второй ребенок и последующие дети появились после этой даты, полагается отныне по 665 тысяч.
Предусмотрен рост размеров стипендий студентов, а также окладов военных и сотрудников органов внутренних дел. Следует отметить, что федеральный бюджет на ближайшую «трехлетку» несет изменения больше чем для 16,5 миллиона россиян, входящих в категорию малообеспеченных.
Расходы на образовательную сферу выглядят следующим образом: 1,2 триллиона – в 2022-м, 1,34 триллиона – к 2024 году.
Отечественная система здравоохранения может рассчитывать на значительное повышение предыдущего объема финансирования. Средства заложили в бюджет, кроме прочего, на покупку машин скорой помощи для субъектов и на мобильные медицинские комплексы – для небольших населенных пунктов страны.
Депутаты не оставили без внимания актуальную проблему для многих учреждений культуры – средства заложили на ремонт в этих зданиях. Правительство намерено продолжать обеспечивать улучшение жилищных условий нуждающимся гражданам. Поддержку со стороны государства предусмотрели также для индивидуального строительства жилья.
Сайт er.ru пишет, что по инициативе партии объем финансирования социально значимых направлений вырос на 107 миллиардов. Еще семь миллиардов в ЕР предложили направить инвалидам на обеспечение их жильем.
«На данный момент доходы республики на следующий год спрогнозированы в объеме 228 миллиардов рублей, расходы – в объеме 243 миллиардов. Эти суммы наверняка будут скорректированы, поскольку в процессе первого чтения от депутатов поступило немало рациональных предложений, и мы ждем утверждения федерального бюджета, что даст нам более четкое представление о субвенциях, на которые регион может рассчитывать.
Основная особенность бюджета республики на следующий год – его социальная ориентация. Это принципиальная позиция фракции «Единая Россия», которая составляет парламентское большинство в нашем Госсобрании. Независимо от конечного объема доходов, основные бюджетные средства будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, ЖКХ, инфраструктурные проекты. Такой подход коррелирует с народной программой «Единой России», позволяет максимально сконцентрировать усилия государства на обеспечении социальных гарантий граждан», - отметил заместитель председателя Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов.