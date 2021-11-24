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В уфимских офисах Сбербанка теперь можно подключить услуги компании Уфанет

24 ноября 2021, 09:00
Фото: sberbank.ru
В офисах Сбербанка в Уфе теперь можно подключить услуги интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения АО «Уфанет».

Это стало возможным благодаря проекту Сбера «Открытая полка», задача которого — решение повседневных вопросов клиента в одном месте, в офисе банка.

В офисах Сбербанка можно получить полноценную консультацию по услугам Уфанет, оформить подключение новых услуг, а также приостановить или возобновить текущий договор, переоформить его на новый адрес, вызвать на дом сервис-инженера и многое другое.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«У Сбера в Уфе более 60 офисов, в каждом из них можно получить услуги Уфанет. Кто-то будет оформлять договор на интернет, совмещая эту операцию с оплатой ежемесячных коммунальных платежей, кто-то забежит в ближайший к дому офис Сбера, чтобы получить консультацию по настройке Wi-Fi. Уверен, и те, и другие оценят возможности, которые предоставляет наше новое партнёрство».

Помимо того, что это удобно, это ещё и выгодно. Так, при единовременном оформлении договора на кабельное телевидение и интернет клиенту предоставляется скидка в размере 50% на этот пакет услуг в течение 2 месяцев.

Карина Мингазова, коммерческий директор АО «Уфанет»:

«Девиз нашей компании — „Друзья всегда с тобой“. Он отражает наше отношение к нашим абонентам. Уфанет — это компания, которая всегда рядом и готова помочь. Мы работаем в Уфе более 20 лет. Сейчас у жителей появилась отличная возможность стать еще ближе к современным услугам нашей компании благодаря нашему сотрудничеству со Сбером».

Для справки

АО «Уфанет» — крупный российский интернет-провайдер и оператор кабельного ТВ, который предоставляет услуги для физических и юридических лиц: высокоскоростной интернет, кабельное и IP-телевидение, видеонаблюдение, «Умный дом» и многие другие услуги. На сегодняшний день подключиться к услугам Уфанет можно более чем в 250 городах и поселках, расположенных в 7 субъектах России.

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