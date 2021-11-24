В уфимских офисах Сбербанка теперь можно подключить услуги компании Уфанет

«У Сбера в Уфе более 60 офисов, в каждом из них можно получить услуги Уфанет. Кто-то будет оформлять договор на интернет, совмещая эту операцию с оплатой ежемесячных коммунальных платежей, кто-то забежит в ближайший к дому офис Сбера, чтобы получить консультацию по настройке Wi-Fi. Уверен, и те, и другие оценят возможности, которые предоставляет наше новое партнёрство».