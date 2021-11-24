mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе на девушку упала снежная наледь с крыши

24 ноября 2021, 06:07
Фото: 1mediainvest.ru
Инцидент произошел на улице Коммунистической около дома 65. 22-летнея девушка в результате падения снежной наледи получила травму головы, сообщает Управление гражданской защиты.

Известно, что снежная наледь упала на голову 22-летней девушки вечером 23 ноября. Как уточняет Управление гражданской защиты Уфы, пострадавшая обратилась в экстренные службы, где и сообщила о травме головы.

Отметим, что инцидент произошел около дома № 65 по улице Коммунистическая, куда уже после случившегося приезжали сотрудники городской службы. Так, опасный участок огорожен, а работы по очистке крови от снега запланированы на 24 ноября.

Напомним, что накануне в Стерлитамаке произошел похожий случай — на голову мужчины с крыши пятиэтажки упала глыба льда. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Тогда мужчина, по сообщениям из СМИ, получил черепно-мозговую травму и сотрясение.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48