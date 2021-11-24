В Уфе на девушку упала снежная наледь с крыши

Известно, что снежная наледь упала на голову 22-летней девушки вечером 23 ноября. Как уточняет Управление гражданской защиты Уфы, пострадавшая обратилась в экстренные службы, где и сообщила о травме головы.
Отметим, что инцидент произошел около дома № 65 по улице Коммунистическая, куда уже после случившегося приезжали сотрудники городской службы. Так, опасный участок огорожен, а работы по очистке крови от снега запланированы на 24 ноября.
Напомним, что накануне в Стерлитамаке произошел похожий случай — на голову мужчины с крыши пятиэтажки упала глыба льда. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Тогда мужчина, по сообщениям из СМИ, получил черепно-мозговую травму и сотрясение.