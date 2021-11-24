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В Башкирии за взяточничество осудили экс-инспектора ГИБДД

24 ноября 2021, 13:31
Фото: 1mediainvest.ru
Бывшего инспектора приговорили к 5 годам лишения свободы из-за двух взяток, общая сумма которых составила 53 тысячи рублей.

В Башкирии экс-инспектора ГИБДД осудили за взяточничество. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба следственного управления по региону.

В суде установили, что в 2019 году обвиняемый получил через посредника 20 тысяч рублей за внесение недостоверной информации в базу ГИБДД о начале сроков лишения водительских прав, при этом старое удостоверение водитель не сдал. После этого мужчину допустили до проверки знаний для получения нового водительского удостоверения. Аналогичная ситуация произошла в ноябре этого же года, только тогда бывший инспектор получил уже 33 тысячи рублей.

Суд приговорил бывшего инспектора к лишению свободы сроком на 5 лет 1 месяц, а его сообщника — к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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