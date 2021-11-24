В Башкирии рассмотрят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

В Башкирии 25 ноября рассмотрят федеральный законопроект, который предусматривает введение обязательной проверки QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая республики.
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что депутаты уже сейчас детально изучают документ и общаются с избирателями, чтобы узнать общественное мнение.
Председатель сообщил, что предложенная мера значительно мягче локдауна, что позволит вести нормальную жизнь.
- QR-коды не столько про ограничения, сколько про свободу. цифровые технологии - наше преимущество, они помогут нам справиться с пандемией без жесткого карантина, - отметил председатель Госсобрания.