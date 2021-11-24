mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии рассмотрят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

24 ноября 2021, 11:30
Фото: 1mediainvest.ru
Константин Толкачев дал положительную оценку новому закону и заявил о том, что QR-коды позволят гражданам чувствовать себя свободнее.

В Башкирии 25 ноября рассмотрят федеральный законопроект, который предусматривает введение обязательной проверки QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что депутаты уже сейчас детально изучают документ и общаются с избирателями, чтобы узнать общественное мнение.

Председатель сообщил, что предложенная мера значительно мягче локдауна, что позволит вести нормальную жизнь.

- QR-коды не столько про ограничения, сколько про свободу. цифровые технологии - наше преимущество, они помогут нам справиться с пандемией без жесткого карантина, - отметил председатель Госсобрания.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48