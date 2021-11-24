Работники Учалинского ГОКа участвуют в фестивале эстрадного искусства «Стиль УГМК»

- Сегодня у нас третий день гастролей: вчера выступили на ретро-фестивале Челябинской области, и получилось неплохо – второе место. Так что теперь выхожу на сцену увереннее, ноги от волнения уже не подгибаются, - поделился электромеханик рудника «Узельгинский» Дмитрий Мельников, солист и гитарист ВИА «Горизонт», образовавшейся на руднике год назад.