Работники Учалинского ГОКа участвуют в фестивале эстрадного искусства «Стиль УГМК»

В этом году из-за пандемии фестиваль «Стиль УГМК» проходит в дистанционном формате: жюри будет оценивать конкурсантов по предоставленным видеозаписям. По правилам фестиваля каждый участник – солист или ансамбль – должен исполнить две песни: хит мирового масштаба и российский шлягер.
За Учалинский ГОК выступают пять солистов и два вокально-инструментальных ансамбля. Репертуар подобрали разный, кому что нравится. Например, Елене Каримовой (служба технического контроля) ближе песни 80-х: она спела «Ты на свете есть» композитора Марка Минкова и «Mamma Maria» итальянской поп-группы «Ricchi e Poveri».
- Я рада, что существуют корпоративные музыкальные конкурсы – здорово, когда людей разных профессий объединяет музыка. Мы с супругом часто поем дома, в гостях, у костра, а сегодня он выступил моим продюсером, - рассказала Елена Каримова.
Ольга Алибаева (железнодорожный цех) отдала предпочтение проверенному временем хиту «Уходило лето» ВИА «Веселые ребята» и песне официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «Верните память», впервые прозвучавшей в 2017 году. А Артур Фазылов (ремонтно-монтажное управление) исполнил рэп собственного сочинения – о любви. Жюри фестиваля предстоит оценить еще песни из советских кинофильмов в исполнении Ирины Косьяновой (управление) и мировые рок-хиты, спетые Вадимом Муратшиным (энергоцех), ВИА «НУР» (энергоцех) и ВИА «Горизонт» (рудник «Узельгинский»).
- Сегодня у нас третий день гастролей: вчера выступили на ретро-фестивале Челябинской области, и получилось неплохо – второе место. Так что теперь выхожу на сцену увереннее, ноги от волнения уже не подгибаются, - поделился электромеханик рудника «Узельгинский» Дмитрий Мельников, солист и гитарист ВИА «Горизонт», образовавшейся на руднике год назад.
Подведение итогов конкурса ожидается в первой половине декабря 2021 года. Победители примут участие в церемонии награждения и Гала-концерте, который состоится в рамках проекта «Дни культуры УГМК» в городах присутствия Компании.