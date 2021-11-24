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Прокуратура Уфы потребовала мэрию вернуть незаконно предоставленный участок

24 ноября 2021, 11:45
Фото: 1mediainvest.ru
По информации ведомства, участок был незаконно предоставлен мэрии, а на его месте должен был быть досуговый центр с объектом общественного питания.

В Уфе прокуратура потребовала вернуть в собственность государства земельный участок. По данным пресс-службы ведомства, предоставление участка является незаконным. Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации города Сергея Грекова и направила материалы в УФАС.

Стало известно, что в декабре 2020 года Управление земельных и имущественных отношений уфимской мэрии передало земельный участок в аренду компании "Уфастройресурс" по улице Сочинской. На этом месте должны были достроить досуговый центр с объектом общественного питания.

"Ранее указанный участок неоднократно предоставлялся арендатору для завершения строительства данного объекта и повторное его предоставление противоречит требованиям земельного и антимонопольного законодательства", - сообщили в ведомстве.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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