Прокуратура Уфы потребовала мэрию вернуть незаконно предоставленный участок

В Уфе прокуратура потребовала вернуть в собственность государства земельный участок. По данным пресс-службы ведомства, предоставление участка является незаконным. Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации города Сергея Грекова и направила материалы в УФАС.
Стало известно, что в декабре 2020 года Управление земельных и имущественных отношений уфимской мэрии передало земельный участок в аренду компании "Уфастройресурс" по улице Сочинской. На этом месте должны были достроить досуговый центр с объектом общественного питания.
"Ранее указанный участок неоднократно предоставлялся арендатору для завершения строительства данного объекта и повторное его предоставление противоречит требованиям земельного и антимонопольного законодательства", - сообщили в ведомстве.