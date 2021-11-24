Объем поручительств Корпорации МСП вырос в 1,5 раза

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в нынешнем году была принята новая стратегия развития корпорации. При этом одной из ключевых задач стал рост охвата малого бизнеса мерами поддержки. «Мы поставили цель, чтобы к 2025 году каждый пятый предприниматель получил наши финансовые и нефинансовые меры поддержки», — говорит он. Уже в нынешнем году будет максимально задействован капитал корпорации с наращиванием количества гарантий и поручительств, которые получил бизнес. Особый акцент в корпорации намерены сделать на микро- и малый бизнес. Его доля в общем объеме предоставленной гарантийной поддержки достигла 82 процентов. Дополнительно в сентябре была запущена новая мера поддержки. Речь о «зонтичном» механизме предоставления поручительств.