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Объем поручительств Корпорации МСП вырос в 1,5 раза

24 ноября 2021, 09:40
Фото: pixabay.com
С начала года Корпорация МСП выдала предпринимателям гарантий и поручительств на 42 процента больше, чем в прошлом году. В 82 процентах случаев они выдавались микро- и малым предприятиям.

Как сообщает ria.ru, общая сумма гарантий и поручительств для 9945 компаний составила 180,7 миллиарда рублей. Они сумели за счет этого получить 350,4 миллиарда рублей в виде кредитов.

Объем гарантий и поручительств Корпорации МСП вырос в полтора раза, до 220 миллиардов рублей, став максимальным с момента ее создания. Этому помогла рекордно выросшая выдача льготных кредитов, предусмотренных программой стимулирования кредитования и новой стратегией развития Корпорации МСП. В ней предусмотрены переход от объемов к росту количества получателей господдержки и перспектива восстановления рынка после ковид-ограничений, введенных в начале года.

В этом году максимум поручительств Корпорация МСП по программе стимулирования кредитования выдавала в июне и июле. Если сравнивать с такими же показателями прошлого года, рост в четыре и пять раз соответственно.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в нынешнем году была принята новая стратегия развития корпорации. При этом одной из ключевых задач стал рост охвата малого бизнеса мерами поддержки. «Мы поставили цель, чтобы к 2025 году каждый пятый предприниматель получил наши финансовые и нефинансовые меры поддержки», — говорит он. Уже в нынешнем году будет максимально задействован капитал корпорации с наращиванием количества гарантий и поручительств, которые получил бизнес. Особый акцент в корпорации намерены сделать на микро- и малый бизнес. Его доля в общем объеме предоставленной гарантийной поддержки достигла 82 процентов. Дополнительно в сентябре была запущена новая мера поддержки. Речь о «зонтичном» механизме предоставления поручительств.

Больше всего Корпорация МСП выдала гарантий в отрасли промышленного производства — 41 процент. На долю малых и средних предприятий сельского хозяйства, сферы услуг и строительства приходится 20, 14 и 12 процентов гарантий соответственно. Самый большой, пятикратный, прирост в сфере в образования. В три раза выросло число гарантий в экологии. Двукратный рост пришелся на социальную сферу и здравоохранение.

Гарантийная поддержка Корпорации МСП стала доступной для малых и средних предприятий во всех 85 регионах страны. Больше всего ее получили столичные предприятия — 851, в Новосибирской области — 468, Санкт-Петербурге — 391, Республике Татарстан — 344, Краснодарском крае — 309, Свердловской и Ростовской областях — 302 и 290 соответственно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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