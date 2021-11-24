«К конкретной работе еще не приступили»: Греков рассказал о планах к 450-летию Уфы

Сегодня на совещании в администрации города Сергей Греков рассказал депутатом о том, какая работа была проделана к 450-летию Уфы. По словам сити-менеджера, общий бюджет к празднику составляет 215 миллиардов рублей. Из них 89 миллиардов поступят из федерального бюджета.