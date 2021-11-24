«К конкретной работе еще не приступили»: Греков рассказал о планах к 450-летию Уфы

Сегодня на совещании в администрации города Сергей Греков рассказал депутатом о том, какая работа была проделана к 450-летию Уфы. По словам сити-менеджера, общий бюджет к празднику составляет 215 миллиардов рублей. Из них 89 миллиардов поступят из федерального бюджета.
- Мы много говорим о праздновании 450-летия Уфы, но к конкретной работе еще не приступили, - сообщил мэр города.
Праздник город отметит в 2024 году. К тому моменту будет полностью выполнена программа по строительству социальных объектов и добавятся 13,5 тысяч школьных мест.
- Сегодня министерство образования анонсирует, что такие же программы будут по детским садикам и детским лагерям, - подчеркнул Греков.
Администрация города, по словам сити-менеджера, будет стремиться к созданию ровно 450-ти социальных объектов, на данный момент их только 160. Известно, что за каждым большим объектом закреплен "куратор" в лице вице-премьера или министра. Подобные штабы созданы в Уфе и семи районах.