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Глава Минтруда Башкирии сообщила о договоренностях с уфимском заводом «Белавтодеталь»

24 ноября 2021, 11:20
Фото: 2gis.ru
Рабочие места для инвалидов на заводе «Балавтодеталь» будут сохранены. Также Ленара Иванова заявила о скором обсуждении производственных вопросов предприятия.

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова заявила о разрешении проблемы с сокращением сотрудников с уфимского филиала завода «Белавтодеталь». По словам Ивановой, с руководством предприятия была достигнута договорённость и рабочие места для инвалидов сохранятся.

Помимо этого, чиновница сообщала, что на площадке Министерства промышленности и инновационной политики будут проходить «обсуждения производственных вопросов, обеспечения заказами, дальнейшей работы и деятельности всех предприятий общества слепых республики Башкортостан».

Ранее мы сообщали, что член общественной палаты РФ Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с продажей завода «Белавтодеталь» и сокращением его сотрудников. В частности, Гурцкая, ссылаясь на слова работников завода, заявляла, что руководство «Белавтодеталь» не предпринимало необходимые меры для повышения рентабельности и развития производства. Помимо этого, по словам женщины, попытки властей региона сохранить завод «блокировались руководством предприятия».

Между тем, 13 сотрудников «Белавтодеталь» ранее писали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии, где просили не допустить массовое сокращение работников. Так, они отмечали, что на предприятии работают 25 инвалидов по зрению и к тому времени уже трое прекратили работу, но не по своему желанию.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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