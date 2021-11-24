Глава Минтруда Башкирии сообщила о договоренностях с уфимском заводом «Белавтодеталь»

Между тем, 13 сотрудников «Белавтодеталь» ранее писали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии, где просили не допустить массовое сокращение работников. Так, они отмечали, что на предприятии работают 25 инвалидов по зрению и к тому времени уже трое прекратили работу, но не по своему желанию.