Глава Минтруда Башкирии сообщила о договоренностях с уфимском заводом «Белавтодеталь»

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова заявила о разрешении проблемы с сокращением сотрудников с уфимского филиала завода «Белавтодеталь». По словам Ивановой, с руководством предприятия была достигнута договорённость и рабочие места для инвалидов сохранятся.
Помимо этого, чиновница сообщала, что на площадке Министерства промышленности и инновационной политики будут проходить «обсуждения производственных вопросов, обеспечения заказами, дальнейшей работы и деятельности всех предприятий общества слепых республики Башкортостан».
Ранее мы сообщали, что член общественной палаты РФ Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с продажей завода «Белавтодеталь» и сокращением его сотрудников. В частности, Гурцкая, ссылаясь на слова работников завода, заявляла, что руководство «Белавтодеталь» не предпринимало необходимые меры для повышения рентабельности и развития производства. Помимо этого, по словам женщины, попытки властей региона сохранить завод «блокировались руководством предприятия».
Между тем, 13 сотрудников «Белавтодеталь» ранее писали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии, где просили не допустить массовое сокращение работников. Так, они отмечали, что на предприятии работают 25 инвалидов по зрению и к тому времени уже трое прекратили работу, но не по своему желанию.