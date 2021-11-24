Электронный сертификат на приобретение ТСР поможет людям с инвалидностью

Участниками события стали представители федеральных и региональных банков России. Банк «Центр-инвест» первым из финансовых организаций начал работать с системой обслуживания сертификатов. Первым, кто внедрил инструмент онлайн-оплаты электронным сертификатом приобретения ТСР в интернет-магазинах, стал банк «Русский стандарт». А первым подключившимся клиентом стал маркетплейс Ozon. «Альфа-Банк», в свою очередь, стал первым из системно значимых банков, кто создал функцию оплаты сертификатами, подключить клиентов в банке планируют до конца месяца. Сбербанк уже заявил о намерении подключиться к системе в феврале следующего года, также планирует присоединение ВТБ. О своем интересе к платформе заявили и другие гости мероприятия.