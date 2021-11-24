Электронный сертификат на приобретение ТСР поможет людям с инвалидностью

Как рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, к системе на данный момент присоединились 116 продавцов. С момента подключения маркетплейса Ozon пользователи оформили более чем в три раза больше сертификатов. Об этом пишет vostokmedia.com.
В ФСС сформировали электронный каталог ТСР, на данный момент содержащий информацию о более чем тысяче средств. Он удобен в использовании благодаря визуализации изделий в 3D-формате и подробным характеристикам всей продукции. Кроме того, предусмотрена возможность расчета стоимости ТСР в конкретном регионе.
Врио председателя ФСС РФ Алексей Поликашин пояснил, что существует также мобильная версия каталога и «Социального навигатора», где можно посмотреть ту же информацию. В дальнейшем планируется создать единую точку входа через «Госуслуги».
Участниками события стали представители федеральных и региональных банков России. Банк «Центр-инвест» первым из финансовых организаций начал работать с системой обслуживания сертификатов. Первым, кто внедрил инструмент онлайн-оплаты электронным сертификатом приобретения ТСР в интернет-магазинах, стал банк «Русский стандарт». А первым подключившимся клиентом стал маркетплейс Ozon. «Альфа-Банк», в свою очередь, стал первым из системно значимых банков, кто создал функцию оплаты сертификатами, подключить клиентов в банке планируют до конца месяца. Сбербанк уже заявил о намерении подключиться к системе в феврале следующего года, также планирует присоединение ВТБ. О своем интересе к платформе заявили и другие гости мероприятия.
Возможность приобрести ТСР по электронному сертификату была запущена в России 27 сентября. Сертификат является новым инструментом, дополняющим уже использующиеся. То есть россиянин с инвалидностью может получить изделие через ФСС или приобрести средство за свой счет, получив затем компенсацию.
Отмечается, что данной мерой поддержки ежегодно пользуются 1,5 млн человек. Использование сертификата доступно в офлайн- и интернет-магазинах. Также можно выбрать продавца в каталоге ТСР.