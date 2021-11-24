ДЕДдом: в Башкирии отмечают 5 лет первому в России пансионату для пожилых в форме ГЧП

Сразу после создания пансионат «Семья» был рассчитан на 25 койко-мест стационарного обслуживания. Из них 15 мест было выделено для граждан, признанных нуждающимися в соответствии с законодательством (то есть их пребывание в пансионате финансируется из бюджета республики), и 10 мест – для стариков, помещенных туда на платной основе, за их пребывание платят дети или иные родственники. Услуги пансионата для престарелых оказались востребованы, на них есть спрос. Если бы сотрудники интерната могли, то приняли бы больше стариков, но их возможности не безграничны. Люди буквально занимают виртуальную очередь, чтобы сюда попасть. Хорошо это или плохо - пожалуй, каждый должен решить для себя сам. Прекрасно, когда старики на склоне лет живут дома, окруженные вниманием близких. Но ведь бывает, что взрослые дети целыми днями пропадают на работе, а внуки – на учебе, оставляя бабушек и дедушек дома надолго одних, без присмотра и помощи. А если у них случится сердечный приступ или же, не приведи Бог, начнется пожар? Кто их спасет?..