ДЕДдом: в Башкирии отмечают 5 лет первому в России пансионату для пожилых в форме ГЧП

Старики – как дети, прежде всего, потому, что не умеют притворяться и скрывать своих чувств. Поэтому самые трогательные фотографии – это снимки детей и пожилых людей. Фотоальбом постояльцев пансионата «Семья» из Мишкинского района Башкирии, собравший изображения их улыбчивых лиц, содержит огромный заряд позитива. Сразу видно: этим людям комфортно жить в большом, теплом, светлом и уютном доме, который стал для них родным.
В пансионате сейчас проживают больше 20 человек в возрасте от 67 до 93 лет - женщин больше, чем мужчин, как, наверное, почти везде. Среди старожилов пансионата – 91-летняя Аниса Исмагиловна Казаева, которая поселилась там одной из самых первых.
20 человек ведут вполне активный образ жизни - выходят на зарядку каждое утро, гуляют - а у нас большая зеленая территория, есть большая беседка, баня, много зеленых насаждений. Лежачих у нас нет, есть несколько маломобильных человек, передвигающихся на креслах-колясках, они не выпадают из общей жизни, постоянно со всеми вместе. Пусть не могут потанцевать, зато могут петь, слушают выступления приезжающих в гости артистов, хлопают, радуются. Видно, что им тут нравится, рассказывает руководитель пансионата Гюзель Магзумова, которая тоже много улыбается, как и ее подопечные.
Из чего состоит их день? Из зарядки, медосмотра, приема пищи, прогулок на свежем воздухе, обсуждения увиденных по телевизору передач и сериалов и других занятий, придающих их жизни смысл и помогающих жить дальше. Еженедельно персонал (3 повара, 8 санитарок, 1 медсестра, 1 работник по обслуживанию зданий, 1 директор, 1 бухгалтер – всего 15 человек) устраивают для постояльцев пансионата те или иные мероприятия – отмечают юбилеи, вместе пекут пирожки и булочки, старушки вяжут, а деды что-нибудь мастерят для развития моторики, читают стихи, поют песни, благо среди пенсионеров есть заводной баянист и т.д.
Раньше частыми гостями в пансионате были дети из местной школы, самодеятельные артисты в ярких костюмах, но сейчас, в период пандемии такие посещения пришлось ограничить ради безопасности пожилых людей.
- Слава Богу, ковид нас миновал. Поначалу, в первые дни, когда мы перешли на изоляцию, конечно, было трудновато, но мы быстро адаптировались, коллектив у нас дружный, сплоченный, нехватки кадров нет. У нас вполне квалифицированные сотрудники, строго соблюдают режим ограничений, чтобы инфекция не добралась до подопечных. Конечно, рано или поздно они все равно от нас уходят в мир иной, это неизбежно. Хороним усопших согласно национальным традициям. Вспоминаем их потом, раздаем хаер. Каждое такое скорбное событие – потеря для всех. Ведь мы живем одной большой и дружной семьей. У многих стариков нет родственников, нет детей, и получается, что мы, персонал и остальные постояльцы, заменяем им семью, - делится руководитель пансионата.
Бывает, что пожилые бабушки и дедушки, как в кино, проникаются особо теплыми чувствами друг к другу, решают связать свои судьбы.
- За время моей работы здесь (три года) у нас образовались четыре пары, отношения у них строятся по-разному, у некоторых прямо как в кино - и ревность, и обиды, и цветы, и любовь, ведь они такие же люди просто старшего возраста, - улыбается Гюзель Фаридовна.
По ее словам, в организации работы пансионата особых сложностей не возникает, все текущие вопросы удается решать по мере их поступления. Если требуется помощь извне, обращаются в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ или в администрацию Мишкинского района и всегда встречают понимание и поддержку.
Глава района Павел Владимирович Трапезников всегда нас поддерживает, никогда не отказывает в помощи, в прошлом году помогли достроить баню. Мы всем им очень благодарны, не забывают про нас и с праздниками всегда поздравляют, и дарят подарки. Всегда поддерживают специалисты Минтруда, искренне благодарит Гюзель Фаридовна.
Вопросы и в самом деле в основном решаются оптимальным образом. Например, в этом году было заключено соглашение с Мишкинской ЦРБ. Теперь врачи по первому звонку приезжают в пансионат и осматривают постояльцем, а в случае необходимости госпитализируют их. Разве что возникла проблема с водоснабжением, но и ее надеются решить, получили грант на эти цели, так что скоро можно будет пробурить скважину и обеспечить пансионат водой.
Единственная проблема, которую персоналу решить не под силу, - устроить так, чтобы все родственники пожилых постояльцев регулярно их навещали. Даже сейчас, в ковидное время, нет запретов на такие визиты, если посетители имеют сертификат о вакцинации или свежую справку об анализе ПЦР. Ведь старики ждут своих родных, радуются каждой весточке от них.
- Если честно, бывают случаи, когда дети и внуки забывают про них, предпочитают заниматься своими делами, что называется, с глаз долой – из сердца вон. Но мы постоянно ведем работу с семьями, напоминаем, что у них тут находятся родители, дяди и тети, бабушки и дедушки. Если ты не можешь приехать сам, то попроси вместо тебя приехать другого родственника или позвони хотя бы, у нас тут есть стационарный телефон, у многих стариков есть мобильники при себе. Больно видеть, как они порой понуро сидят, скучая по своим. Зато после общения с родными у наших постояльцев сразу поднимается настроение, они охотно включаются в общие занятия, подпевают, пританцовывают. Много ли им надо на старости лет для счастья? Главное – внимание близких и здоровье, и тогда пожилые люди смогут жить полноценной жизнью, а не доживать потихоньку свой век, - рассуждает гендиректор пансионата.
- Мы стали первопроходцами, - рассказывает один из учредителей ООО «Центр социального обслуживания населения «Семья» Мишкинского района Башкирии Иршат Хисамутдинов. - Вслед за нами был создан такой же частный пансионат для пожилых людей и инвалидов в Кушнаренковском районе, потом нас попросили поделиться опытом ребята из Гафурийского, Иглинского районов, приезжали еще другие люди, у которых тоже есть желание заняться таким делом.
Назвать пансионат «бизнесом» у него не поворачивается язык. Бизнес – это, пожалуй, когда люди что-то производят для реализации или торгуют чем-то, зарабатывают прибыль. А пансионат для престарелых все-таки больше должен быть движением души для создавших его предпринимателей, искренним желанием обеспечить комфортную старость уважаемым людям, ровесникам твоих родителей. Примерно так, наверное, рассуждали чуть более пяти лет назад Альберт Галимов и Иршат Хисамутдинов, решив вложить средства в создание этого учреждения.
В каталоге «РБК компании» в открытом доступе есть информация об итогах экономической деятельности ООО «ЦСОН «Семья», которая во многом подтверждает слова Иршата Хайдаровича: за 2020 год пансионатом была получена чистая прибыль в размере 35 тысяч рублей. Максимум выручки они вкладывают в содержание своих убеленных сединами подопечных, создание достойных условий для них, за что заслужили уважение и у коллег-бизнесменов, и у представителей власти.
Пансионат «Семья» в 2016-2017 годах стал первым не только в Башкирии, но и в России подобным учреждением, действующим в рамках государственно-частного партнерства.
- Смысл в том, что вы приводите всё в порядок, а дальше мы даем в концессию на 25 лет, оплачиваем койко-места, а остальное вы ведете как коммерческую деятельность. Если будет инвестор — мы только за. Если вложиться в такого рода бизнес, то дом престарелых начнет окупаться примерно через 7 лет. Люди, когда понимают, что история рабочая, идут на это, - так коротко объяснила суть государственно-частного партнерства в сфере ухода за пожилыми людьми министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в одном из своих недавних выступлений, стараясь сагитировать других предпринимателей заняться столь важным и нужным делом.
В этом деле главное – поставить перед собой правильную цель. В приоритете должна быть именно забота о пожилых людях, а не извлечение прибыли. У нас накоплен положительный опыт работы, плоды нашего труда получили признание на государственном уровне,подчеркнул в разговоре с журналистом Mkset Иршат Хисамутдинов.
Сразу после создания пансионат «Семья» был рассчитан на 25 койко-мест стационарного обслуживания. Из них 15 мест было выделено для граждан, признанных нуждающимися в соответствии с законодательством (то есть их пребывание в пансионате финансируется из бюджета республики), и 10 мест – для стариков, помещенных туда на платной основе, за их пребывание платят дети или иные родственники. Услуги пансионата для престарелых оказались востребованы, на них есть спрос. Если бы сотрудники интерната могли, то приняли бы больше стариков, но их возможности не безграничны. Люди буквально занимают виртуальную очередь, чтобы сюда попасть. Хорошо это или плохо - пожалуй, каждый должен решить для себя сам. Прекрасно, когда старики на склоне лет живут дома, окруженные вниманием близких. Но ведь бывает, что взрослые дети целыми днями пропадают на работе, а внуки – на учебе, оставляя бабушек и дедушек дома надолго одних, без присмотра и помощи. А если у них случится сердечный приступ или же, не приведи Бог, начнется пожар? Кто их спасет?..
Да и чего скрывать, не все современные люди, устав после работы, расположены общаться с пожилыми членами семьи, слушать их рассуждения о жизни, воспоминания. Если с такой точки зрения взглянуть на данный вопрос, станет очевидно: общение со сверстниками в пансионате – это благо для пожилых. Не говоря уже об одиноких стариках, оставшихся без родни на старости лет.
Мишкинский пансионат «Семья» в этом деле стал флагманом и примером для подражания. Не зря же глава Башкортостана Радий Хабиров привел его в пример, когда год назад на заседании правительства обсуждались два трагических случая, связанных с другими местными домами для престарелых – нелегальным частным пансионатом «Моя Семья» под Уфой, где больные старики голодали и спали на голых досках, и другом частном пансионате в Абзелиловском районе, где в пожаре погибли 11 стариков. В последнем случае пансионат располагался в обычной деревенской избе, где старики спали на кроватях, почти вплотную придвинутых друг к другу, как в казарме.
После этих трагедий по республике прошли проверки. По данным Минтруда, было выявлено 68 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания в стационарной форме и при этом не включенных в реестр поставщиков социальных услуг, а в лучшем случае внесенных в реестр малых предприятий (проверки в отношении которых госорганами, согласно действующему законодательству, с 2016 года ограничены).
Хорошо, что есть такие пансионаты для пожилых людей, как мишкинская «Семья», и хорошо, что есть люди, которые не жалеют физических и душевных сил, а также собственных средств на такое благое дело, как обеспечение достойной старости старшему поколению. Низкий им поклон.