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Бойченко передал оборудование Пермскому геронтологическому центру

24 ноября 2021, 09:48
После того как началась пандемия, в геронтологическом центре применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) увеличилось втрое. Только благодаря волонтерской помощи получилось компенсировать данный спрос.

Депутат краевого Заксобрания, руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России» Александр Бойченко недавно выделил для Верхне-Курьинского геронтологического центра пять бактерицидных рециркуляторов, десять тысяч медицинских масок и шапочек и бесконтактные термометры. В скором времени планируется дополнительно отправить защитные экраны для лица, а также пульсометры. Об этом сообщает properm.ru.

На данный момент в геронтологическом центре живут 120 людей пенсионного возраста. О них заботятся сотрудники учреждения. Вход туда ограничен. В связи с этим Бойченко вместе с волонтерами передал коробки с помощью, не заходя в здание. Директор центра Александр Богомягков отметил, что сейчас в центре используется в несколько раз больше СИЗов. Их дефицит легко устраняется с помощью волонтеров.

Отмечается, что Волонтерский центр «Единой России» работает уже два года и является частью единого волонтерского штаба. Бойченко сообщает, что волонтерами остаются жители Перми, пришедшие в процессе обучения в университет, но уже получили образование.

Жители Прикамья из групп риска и пенсионеры могут подать заявки в волонтерский штаб, набрав номер телефона.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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