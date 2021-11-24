Бойченко передал оборудование Пермскому геронтологическому центру

Депутат краевого Заксобрания, руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России» Александр Бойченко недавно выделил для Верхне-Курьинского геронтологического центра пять бактерицидных рециркуляторов, десять тысяч медицинских масок и шапочек и бесконтактные термометры. В скором времени планируется дополнительно отправить защитные экраны для лица, а также пульсометры. Об этом сообщает properm.ru.
На данный момент в геронтологическом центре живут 120 людей пенсионного возраста. О них заботятся сотрудники учреждения. Вход туда ограничен. В связи с этим Бойченко вместе с волонтерами передал коробки с помощью, не заходя в здание. Директор центра Александр Богомягков отметил, что сейчас в центре используется в несколько раз больше СИЗов. Их дефицит легко устраняется с помощью волонтеров.
Отмечается, что Волонтерский центр «Единой России» работает уже два года и является частью единого волонтерского штаба. Бойченко сообщает, что волонтерами остаются жители Перми, пришедшие в процессе обучения в университет, но уже получили образование.
Жители Прикамья из групп риска и пенсионеры могут подать заявки в волонтерский штаб, набрав номер телефона.