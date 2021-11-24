Бойченко передал оборудование Пермскому геронтологическому центру

На данный момент в геронтологическом центре живут 120 людей пенсионного возраста. О них заботятся сотрудники учреждения. Вход туда ограничен. В связи с этим Бойченко вместе с волонтерами передал коробки с помощью, не заходя в здание. Директор центра Александр Богомягков отметил, что сейчас в центре используется в несколько раз больше СИЗов. Их дефицит легко устраняется с помощью волонтеров.