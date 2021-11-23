В Башкирию поступило более 78 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

23 ноября в Башкирию поставили 78 600 доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Заметим, что 18 ноября в Минздраве Башкирии сообщали о поступлении в регион 18600 доз вакцины «Спутник Лайт», в свою очередь корреспондент Mkset после этого известия не смог найти вакцину с помощью бота в нескольких районах города.