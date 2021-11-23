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В Башкирию поступило более 78 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

23 ноября 2021, 06:54
Фото: 1mediainvest
23 ноября о еще одной крупной поставке вакцины сообщили в Минздраве Башкирии.

23 ноября в Башкирию поставили 78 600 доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Заметим, что 18 ноября в Минздраве Башкирии сообщали о поступлении в регион 18600 доз вакцины «Спутник Лайт», в свою очередь корреспондент Mkset после этого известия не смог найти вакцину с помощью бота в нескольких районах города.

Оперштаб Башкирии по коронавирусу сообщает, что о наличии вакцины можно узнать там, где человек планирует вакцинироваться, а также приводят список мобильных пунктов вакцинации.

По данным корреспондента Mkset и телеграм-бота @BashVaccBot однокомпонентная вакцина есть лишь в трех районах Уфы, в счастливую тройку вошли Кировский, Октябрьский и Орждоникидзевский районы Уфы. При этом известно, что информация о наличии вакцин уточняется ежедневно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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